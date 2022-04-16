Ростов-на-Дону, 16 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержан житель Тюмени, пытавшийся продать на одной из ярмарок рыбную продукцию общей стоимостью немногим менее 500 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 16 апреля.

(сс) Arend Рыба

Продавец был выявлен в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Путина-2022». 42-летний тюменец пытался реализовать икру кижуча. У него также изъяты чавыча, белорыбица, тунец и лосось весом около 180 килограммов на общую сумму более 435 тыс. рублей. Реализация велась с грубыми нарушениями требований действующего законодательства в сфере реализации биоресурсов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.1 УК РФ о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной российским законодательством. Тюменец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.