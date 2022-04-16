Томск, 16 апреля 2022, 10:53 — REGNUM Власти Томской области дали разъяснения по вопросу масочного режима, который сохраняется, но за его несоблюдение, по словам губернатора Сергея Жвачкина, не будут жёстко преследовать.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, жители региона пожаловались, что на кассах в торговых центрах всё ещё отказываются обслуживать клиентов без масок.
«Ранее в Томской области организации при продаже товаров и оказании услуг были обязаны требовать у клиентов наличие масок и могли отказывать в обслуживании, если их нет. Сейчас это требование отменено», — отметили в администрации.
По словам вице-губернатора Алёны Левко, маски в настоящее время обязаны носить лишь медики, работники сферы услуг, досуга и общепита, а также посетители больниц и поликлиник.
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