Томск, 16 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Власти Томской области дали разъяснения по вопросу масочного режима, который сохраняется, но за его несоблюдение, по словам губернатора Сергея Жвачкина, не будут жёстко преследовать.

Yarregion.ru Масочный режим

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, жители региона пожаловались, что на кассах в торговых центрах всё ещё отказываются обслуживать клиентов без масок.

«Ранее в Томской области организации при продаже товаров и оказании услуг были обязаны требовать у клиентов наличие масок и могли отказывать в обслуживании, если их нет. Сейчас это требование отменено», — отметили в администрации.

По словам вице-губернатора Алёны Левко, маски в настоящее время обязаны носить лишь медики, работники сферы услуг, досуга и общепита, а также посетители больниц и поликлиник.