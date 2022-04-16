Киев, 16 апреля 2022, 10:51 — REGNUM Ракетными войсками и артиллерией России за ночь нанесено поражение 811 объектам украинских войск. Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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Также российскими средствами ПВО в 15 км южнее н.п. Изюм сбит в воздухе украинский самолёт Су-25.
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