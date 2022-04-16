Киев, 16 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Ракетными войсками и артиллерией России за ночь нанесено поражение 811 объектам украинских войск. Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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Также российскими средствами ПВО в 15 км южнее н. п. Изюм сбит в воздухе украинский самолёт Су-25.