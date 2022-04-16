Чита, , 10:49 — REGNUM В январе–марте 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г., эпидемиологическая обстановка в Иркутской области характеризовалась ростом заболеваемости населения острыми гепатитами, острыми инфекциями верхних дыхательных путей, хроническими вирусными гепатитами (впервые выявленными), острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщает территориальное управление госстатистики.

Собака Администрация Улан-Удэ

Отмечается при этом, что идёт снижение заболеваемости сифилисом и гонококковой инфекцией, сальмонеллезными инфекциями.

Из социально значимых болезней повысилась заболеваемость туберкулезом (впервые выявленным), педикулезом, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

С начала года зафиксировано 309 случаев укусов собаками, четыре укуса клещами.

Среди заболевших острыми кишечными инфекциями дети в возрасте 0-17 лет составляли 81,6%, острыми респираторно-вирусными инфекциями – 47,9%, педикулезом – 92,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, январе–феврале 2022 года, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, в Забайкалье повысилась заболеваемость туберкулезом (впервые выявленным), болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), педикулезом.

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