Чита, 16 апреля 2022, 10:49 — REGNUM В январе–марте 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г., эпидемиологическая обстановка в Иркутской области характеризовалась ростом заболеваемости населения острыми гепатитами, острыми инфекциями верхних дыхательных путей, хроническими вирусными гепатитами (впервые выявленными), острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщает территориальное управление госстатистики.
Отмечается при этом, что идёт снижение заболеваемости сифилисом и гонококковой инфекцией, сальмонеллезными инфекциями.
Из социально значимых болезней повысилась заболеваемость туберкулезом (впервые выявленным), педикулезом, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
С начала года зафиксировано 309 случаев укусов собаками, четыре укуса клещами.
Среди заболевших острыми кишечными инфекциями дети в возрасте 0-17 лет составляли 81,6%, острыми респираторно-вирусными инфекциями – 47,9%, педикулезом – 92,9%.
Как сообщало ИА REGNUM, январе–феврале 2022 года, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, в Забайкалье повысилась заболеваемость туберкулезом (впервые выявленным), болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), педикулезом.
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