Киев, 16 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Российскими средствами ПВО в 15 км южнее н. п. Изюм сбит в воздухе украинский самолёт Су-25. Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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Также силами ВС РФ уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве.