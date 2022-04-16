Москва, , 10:47 — REGNUM Германия, как и США вела военно-биологическую деятельность на Украине, что мотивирует Берлин проявлять повышенную по сравнению с другими странами ЕС активность в приписывании России преступных планов по применению биологического и химического оружия на украинской территории. Об этом 16 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил Захарова в интервью RT, повышенная инициативность официального Берлина в форме «грозно-праведных предостережений» выделяется особым цинизмом из общего потока исходящей из Германии в течение последних недель беспрецедентной по степени агрессивности антироссийской риторики.

«Прежде всего, ввиду того ключевого обстоятельства, что до начала специальной военной операции ВС России наряду с США интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине на протяжении многих лет осуществляла и, возможно, продолжает осуществлять сама Германия», — сказал она.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ добавила, что именно это во многом мотивирует немецкие власти проявлять повышенную в сравнении с другими странами ЕС активность в попытках приписывания России преступных планов по применению биологического и химического оружия на украинской земле и ещё не освобождённых территориях республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США не намерены делиться с мировой общественностью информацией о своей военно-биологической программе на территории Украины.