Киев, 16 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Силами ВС России уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»

Кроме того, оперативно-тактическая авиация РФ в течение ночи поразила 67 районов сосредоточения личного состава ВСУ и техники.