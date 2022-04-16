Москва, 16 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В медицинские учреждения по всей России за истекшие сутки поступило 2923 пациента с COVID-19. 16 апреля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За истекшие сутки медики подтвердили 11 095 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Умерли от последствий COVID-19 за сутки 240 человек.

Днём ранее в федеральном штабе сообщали о 2867 госпитализациях. В предыдущие сутки было выявлено 11 432 новых случая, умер 261 пациент с новой коронавирусной инфекцией.

Смертность от COVID-19 в России держится ниже отметки в 300 случаев в сутки с 4 апреля 2022 года. Суточная смертность превышала этот порог с апреля 2021 года.