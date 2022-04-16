Москва, , 10:43 — REGNUM Употребление горсти фундука в день поможетснизить риск развития диабета II типа и насытить организм жирными кислотами, витамином Е. Об этом сообщила врач-диетолог Марина Макиша.

Лесной орех

Полезные вещества и антиоксиданты фундука способны также защитить организм от развития онкологических заболеваний.

«В фундуке содержится огромное количество хрома и марганца. … Хром действительно принимает участие в обмене глюкозы, а марганец профилактирует развитие сахарного диабета II типа», — сообщила она «Москве 24».

По ее словам, употребление ореха также восполнит нехватку витамина Е, который оказывает благотворное влияние на состояние кожи и волос.