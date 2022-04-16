Калуга, 16 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы два ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 95 человек. Днём ранее, 15 апреля, в регионе было зарегистрировано 74 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 368 человек, 98 559 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 442 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.