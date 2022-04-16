Екатеринбург, , 10:40 — REGNUM Член Совета Федерации от исполнительной власти Свердловской области Эдуард Россель заработал в 2021 году14 477 562.46 рубля. Об этом говорится на сайте верхней палаты Федерального Собрания.

Эдуард Россель и Людмила Бабушкина Алексей Колчин © ИА REGNUM

Его супруга получила 334 567.44 рублей. По сравнению с 2020 годом оба увеличили свои доходы.

Из недвижимости у бывшего свердловского губернатора есть три участка земли, жилой дом и гараж. Его супруга имеет квартиру и 1/94 доли в двух гаражах.

Декларированный годовой доход сенатора от свердловского Заксобрания Александра Высокинского составил в 2021 году 5 288 535.53 рублей. В собственности у него есть квартира, гараж и 2/289 доли автостоянки, а у его несовершеннолетнего ребёнка — квартира.