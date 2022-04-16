Улан-Удэ, 16 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы РФ из Бурятии опубликовали свои декларации о доходах в 2021 году. По итогам выборов в 2021 году в нижней палате российского парламента оказались трое представителей республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.ru Вячеслав Мархаев

Николай Будуев и Вячеслав Дамдинцурунов являются членами фракции «Единая Россия». Причём, если для первого это уже второй срок в парламенте, то второй является новичком. Третий парламентарий — Вячеслав Мархаев входит в состав фракции КПРФ.

Николай Будуев заработал в прошлом году 5756,6 тыс. рублей, что на 140 тыс. больше, чем в 2020 году. В остальном у депутата ничего не изменилось. В собственности у него осталась одна квартира площадью 68,5 кв. метров, и 75% квартиры на 66,5 квадратов. Кроме того, в пользовании у политика на срок депутатских полномочий находится квартира на 82,9 кв. метров. Ездит Николай Будуев на Toyota Camry.

Второй единиросс является владельцем сразу двух таких же автомобилей. У Вячеслава Дамдинцурунова в собственности имеется также квартира на 56 кв. метров и земельный участок площадью 800 квадратов. Заработал он за год 3676,6 тыс. рублей. Доходы жены депутата составили 467 тыс. рублей.

Представитель Компартии заработал существенно меньше — 2353,5 тыс. рублей. В собственности у Вячеслава Мархаева имеются два земельных участка на 800 и 557 кв. метров, а также два дома площадью 44,8 и 335 квадратов. Его супруга владеет ещё двумя участками земли и нежилым зданием. Заработала она в 2021 году меньше 212 тыс. рублей.