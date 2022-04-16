Иркутск, , 10:37 — REGNUM Судя по обнародованной декларации о доходах за 2021 год, жена сенатора Совфеда РФ от Приангарья Андрея Чернышёва заработала в 14 раз больше мужа — 85,285 млн рублей.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Помимо этого в собственности у супруги находится пять участков земель различного назначения общей площадью 1,19 га. А также жилой дом площадью 69,8 кв. метров.

Сам Чернышёв владеет квартирой площадью 373,6 кв. метров, а его супруга и ребенок только пользуются ею. В равных долях с супругой они владеют еще одной квартирой в 131,6 кв. метров. В личной собственности сенатора имеются два гаража площадью 39,3 и 36,6 кв. метров, а также нежилое помещение в 14,8 кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы сенатора Дмитрия Горицкого, представляющего в Совете Федерации Тюменскую область, сократились в 10 раз.

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