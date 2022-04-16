16 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что власти Польши намерены снести 60 памятников советским солдатам.

Анна Царькова, , 14:36 — REGNUM Власти Польши намерены снести 60 памятников советским солдатам. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, заявил глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас есть список из около 60 мест, из которых их (памятники) необходимо удалить», — сказал он.

Глава польского института национальной памяти отметил, что большая часть представителей местной власти готова «решить этот вопрос». Навроцкий также добавил, что если где-то местное руководство не пожелает уничтожить памятники, то он нанесет им визит.

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Харьков Z» и «Open Ukraine| Украина».

«Это повторение судьбы Украины! Аминь», — отреагировал «Донбасс».

«А может… отключим… [поляков] от наших энергоносителей, совсем, а?!» — задался вопросом «Мегаватник».

«Злодеи!» — не выдержала Оксана К.

«Перекрыть… [полякам] газ и нефть!» — призвала Марианна.

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«[Поляки] что думают, что они нас сейчас вот этим обидят, разозлят, что? Нет… Мы не то что не разозлимся, мы даже поддержим вас в этом, потому что вы недостойны, чтобы памятники нашим героям, нашим великим писателям и поэтам находились на ваших… землях!» — написал «НГ».

«Свою историю забывать нельзя», — пишет «Захид и Валерия».

«Польшу в чёрный список. Никаких торговых, дипломатических и иных отношений!» — отметил Z.

«Сатанизм в чистом виде. Это даже не фашизм и не нацизм», — комментирует Андрей Н.

«Обратка полякам будет, ведь то, что они демонтировали, означает, что пригласили к себе нацизм, бандеровщину обратно в гости. Это вопрос времени, когда поляки ощутят воздействие агрессии и экстремизма на себе», — добавил «HOA».

«Значит, поляки недовольны тем, что русские уничтожают бандеровщину? Странно, неужели они забыли про Волынскую резню, например?» — недоумевает «АА ВВ».

«Кто прошлое помянет, тому глаз вон, а кто забудет — тому два глаза не нужны, гласит пословица. Украина сейчас в состоянии 1941-44 гг., и Польша туда же, в тот же фашизм лезет», — отреагировал «украинец».

«Сколько мирных поляков бандеровцы сожгли?.. Ничему история не учит», — добавил Morpher.

«Война с памятниками. От бессилия и беспомощности», — комментирует MK.

«Хорошо, в следующий раз спасать не будем», — отметил «Сан Саныч».

«Зачем намеренно переписывать историю?» — задался вопросом Deniss.

«А вот сейчас на Украине результат этой переписки. Вырастить врага», — ответила ему (Deniss) Арина Анатольевна.

«Ну это странная месть. Так как есть договор о сохранении исторических мест и памятников. Но просто они не соблюдают ничего. Ну мы потерпим и посмотрим, как они петь будут чуть-чуть позже. Ну, а памятники и у себя можно поставить. Я так думаю, что это от бессилия — просто чтоб нагадить. Так как на большее не способны. Они сейчас как бешеная собака без намордника — выслуживаются перед США», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Это просто омерзительно. Для любого нормального человека на постсоветском пространстве нет ничего священнее подвига наших советских солдат. И 9 мая», — отметила Iri Mia.

«Снесение памятников не изменит истории, не умалит подвиг героев. А вот совесть и честь могут быть вымараны в коричневый цвет, и потом уже не отмоешься. Мой дед — один из воинов-освободителей Варшавы. И он им останется, даже если они все памятники снесут!» — отреагировала Ирина.

«Вся Прибалтика и Польша шла, идёт по пути Украины уже давно. Странно, что только сейчас заметили», — подытожила Елена.

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