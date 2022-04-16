Ростов-на-Дону, , 10:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону в результате массового ДТП с мотоциклом один человек погиб, ещё один получил травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Мотоцикл

Смертельная авария случилась примерно в 22:00 мск 15 апреля. Предположительно, водитель мотоцикла Honda, двигаясь с пассажиром по проспекту Нагибина в направлении площади Ленина, не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся со стоявшим в левой полосе на запрещающий сигнал Skoda Rapid. От удара мотоцикл отбросило на стоявший в среднем ряду автомобиль Nissan Juke, затем — на стоявший в крайней правой полосе ВАЗ-21 099.

29-летний мужчина скончался на месте происшествия, 24-летний мужчина госпитализирован в травмами. Оба ехали на мотоцикле.

Полицейские восстанавливают картину произошедшего.