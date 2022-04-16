* сектора" — запрещённая в России организация

Москва, , 10:35 — REGNUM Следователями Следственного комитета (СК) РФ будут изучены и проанализированы опубликованные данные об участниках 12-го запасного батальона «Добровольческого украинского корпуса» «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), среди которых были участники карательной операции в Донбассе.

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Следователи выяснят их роль и степень участия в преступлениях украинского режима.

Ранее офицер СБУ, экс-куратор «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в СБУ раскрыл российским силовикам информацию о боевиках в Херсонской области.

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