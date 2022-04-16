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СК РФ изучит данные об участниках батальона «Правого сектора"*
*сектора" — запрещённая в России организация
Москва,
16 апреля 2022, 10:35 — REGNUM Следователями Следственного комитета (СК) РФ будут изучены и проанализированы опубликованные данные об участниках 12-го запасного батальона «Добровольческого украинского корпуса» «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), среди которых были участники карательной операции в Донбассе.
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Следователи выяснят их роль и степень участия в преступлениях украинского режима.
Ранее офицер СБУ, экс-куратор «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в СБУ раскрыл российским силовикам информацию о боевиках в Херсонской области.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.