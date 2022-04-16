Москва, 16 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Власти США не намерены делиться с мировой общественностью информацией о своей военно-биологической программе на территории Украины. Об этом 16 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Вашингтон вполне прогнозируемо не демонстрирует готовности делиться с общественностью какими-либо сведениями о своей военно-биологической программе на Украине», — сказал она в интервью RT.

Кроме того Захарова указал на то, что в этом случае, очевидно, Вашингтон избрал тактику того, что лучшей защитой является нападение, после чего начал пропагандистскую кампанию против России.

«Центральным тезисом стало лживое утверждение о том, что усилия нашей страны по привлечению внимания международного сообщества к деятельности американских военных биологов на украинской территории якобы являются не более чем информационной «дымовой завесой», которой, мол, Москва попытается прикрыться при потенциальном использовании в рамках СВО ВС России биологического и химического оружия», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что самая значимая информация об американской военно-биологической программе на территории Украины, скорее всего, до сих пор скрыта от мировой общественности.