Донецк, 16 апреля 2022, 10:32 — REGNUM ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 12 снарядов калибра 122 мм. Об этом 16 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:50 — н.п. Новоселовка — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 12 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
За минувшие сутки ВСУ 35 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 249 единиц боеприпасов.
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