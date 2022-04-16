Чебоксары, 16 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Чувашии в апреле по сравнению с декабрём цены выросла на 12,5%, при этом республика «держит цены» на отдельные социально значимые товары. Об этом 16 мая заявил вице-премьер — глава регионального минэкономразвития Дмитрий Краснов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Данные минэкономразвития Чувашии. Ранжирование проведено по мере возрастания показателя от меньшего к большему.

Подводя предварительные итоги социально-экономического развития, министр сообщил, что инфляция в Чувашии, «как и в целом по стране, держится в коридоре 11 — 12%».

«По Чувашской Республике в апреле 2022 года инфляция составила 12,5%. Основной вклад в инфляцию внесла непродовольственная инфляция, составив 15%. Продовольственная составила 13,3%, услуги подорожали на 7,5%», — сказал Дмитрий Краснов.

Он добавил, что на фоне роста инфляции Чувашия «держит цены» на отдельные группы социально значимых товаров, которые остаются дешевле, чем в целом по ПФО и РФ.