Салехард, , 10:32 — REGNUM На Ямале на важной транспортной артерии Надым – Салехард проводится комплекс противопаводковых мероприятий, который направлен на обеспечение безопасного и бесперебойного проезда. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Ямал Цитата из к/ф «На краю света. Экспедиция в Арктику». реж Павел Студенников. 2018. Россия

Дорожные службы убирают снег за ограждением и на обочинах, а также занимаются расчисткой оголовков и русел водопропускных труб. По словам начальника отдела технического надзора за содержанием и ремонтом автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимира Щепина, на трассе помимо уборки снега устраняют деформации и повреждения щебеночного покрытия, восстанавливают неровности проезжей части.

Дополнительно в целях сохранности автомобильных дорог в период паводка на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 15 апреля по 14 мая вводятся временные ограничения движения грузовиков по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Исключение сделано для фур с продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости.