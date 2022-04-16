Ярославль, 16 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Проект новой школы в Ярославле на улице Большой Фёдоровской прошёл государственную экспертизу. Об этом сообщил мэр города Владимир Волков.

мэрия Ярославля Обсуждение строительства школы в мэрии Ярославля

Школа рассчитана на 500 учащихся, её планируется построить на месте ранее снесённой школы №53.

«Учебное заведение будет представлять из себя четырёхэтажное здание, это будет школа, построенная по современным технологиям. В школе будет два спортивных зала и зал для хореографии. Конечно же, будет и актовый зал для проведения мероприятий на 315 мест. Библиотека будет представлять из себя библиотечно-информационный центр с читательским залом на 500 мест и книгохранилищем. Для уроков технологии будет две мастерских — для мальчиков и для девочек. Обеденный зал в столовой рассчитан на 250 мест. На территории школы появятся несколько площадок для активных игр и зоны отдыха», — рассказал Владимир Волков.

Теперь необходимо найти финансирование. Над этим мэрия города работает совместно с региональными властями.