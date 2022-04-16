Хама, Сирия, 16 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Сирийские специалисты восстановили главную историческую достопримечательность города Хама – древние водоподъёмные колёса. Об этом говорится в репортаже телеканала «Звезда».

Ali Almazawi Хама, Сирия

Историки полагают, что водяные колёса в Хаме были построены во времена Византийской империи. Эти сооружения, называемые нориями, использовались для ирригации. Нории считаются самым древним типом водяного колеса, его использовали ещё Древнем Египте и Персии.

В Хаме сохранились четыре нории на реке Эль-Аси (в античные времена её называли Оронт). Восстановительные работы потребовались из-за повреждений, полученных как в старое время, так и в ходе недавнего военного конфликта.

«Хама известна во всём мире как ныне единственный город на Земле, где еще остались нории. И чтобы их увидеть, вы должны приехать именно к нам», — заявил глава департамента по сохранению норий Мухаммад ас-Саф.