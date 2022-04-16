Благовещенск, , 10:28 — REGNUM Всероссийский автопробег в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации РФ на Украине, добрался до Шимановска. Колонна прошла до кинотеатра Спутник. Здесь участников встретили жители города и юнармейцы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»

Мероприятие прошло под девизами «Za мир! Труд! Май!» и «Zа мир без нацизма!».

«Наша страна — сильная и могучая. Наш многонациональный народ — стойкий и мужественный. Сегодня мы едины как никогда! Мы вместе — за президента России Владимира Путина! Каждый из нас знает — верен России — верен себе! Знают об этом и те, кто сегодня защищает мир Пусть на всей земле будет мирное небо, за мир, за Россию, за президента!» — обратился к собравшимся мэр Шимановска Павел Березовский.

Напомним, отправными точками пробега стали Пятигорск, Хабаровск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тула. Автоколонны пройдут через Читу, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Тамбов, Воронеж, и множество других городов.

Участники Всероссийского автопробега со всех регионов встретятся в Москве 1 мая, а затем примут участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Волгограде.

Организован пробег Федерация независимых профсоюзов.