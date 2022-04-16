Улан-Батор, 16 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Зарплата иностранных рабочих в Монголии, не относящихся к нефтяной и горнодобывающей отрасли, будет снижена на 50%. Об этом 16 апреля пишет ikon. mn со ссылкой на главное управление труда и соцобеспечения Монголии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

Департамент соцобеспечения страны предоставил информацию о необходимости снижения зарплат компаниям и организациям, нанимающим рабочую силу и специалистов из-за рубежа.

В рамках плана мероприятий по реализации «Политики нового возрождения», утвержденного правительством, внесены изменения в положение о зарплатах иностранных рабочих.

«В случае привлечения хозяйствующим субъектом или организацией… рабочей силы и специалистов из-за рубежа, центральный орган госуправления по вопросам труда уменьшает заработную плату на 50%», — отмечается в сообщении, передает ИА Красная Весна.