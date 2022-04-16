Иркутск, , 10:24 — REGNUM Фермеры Приангарья содержат 90,4 тысяч голов крупного рогатого скота, занимая первое место в Сибирском федеральном округе по его наличию. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается также, что результат превзошёл показатели аграрно-развитого Алтайского края со стадом в 89,7 тысяч голов.

Корова

Напомним, с ноября 2020 года личные подсобные хозяйства алтайских фермеров оказались в очень сложном положении из-за низких закупочных цен на молоко и резкого удорожания кормов. Держать коров стало невыгодно, многие пустили скотину под нож.

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Поголовье коров в фермерских хозяйствах на конец 2021 года составило 40 тысяч, овец и коз – 28,7 тысяч голов, увеличение по сравнению с прошлым годом на 1,5% и 13,2% соответственно. Устойчивая тенденция роста численности скота (кроме свиней) способствовала тому, что фермеры за десяток лет обогнали сельскохозяйственные организации по поголовью крупного рогатого скота, овец и коз. А их доля в областном поголовье крупного рогатого скота за это время выросла с 8 до 30%, овец — с16 до 29%.

Основное стадо свиней (60% общего наличия) и птицы (91%) содержится в сельскохозяйственных организациях. Кроме того, на общественных фермах 20% областного поголовья крупного рогатого скота и всего 2% овец и коз.

В хозяйствах населения сосредоточена половина областного стада крупного рогатого скота, включая коров, чуть более трети свиней и большая часть (69%) овец и коз.

На конец 2021 года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Иркутской области наличие крупного рогатого скота составило 301,1 тыс. голов, свиней – 170,8 тыс., овец и коз – 99 тыс. голов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за 2021 год урожай зерна увеличился на 6%, мяса и молока получено на 1% больше, чем годом ранее. Производство яиц немного снизилось (на 0,4%).

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