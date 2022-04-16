Москва, , 10:23 — REGNUM Самая значимая информация об американской военно-биологической программе на территории Украины, скорее всего, до сих пор скрыта от мировой общественности. Об этом 16 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вскрытый масштаб проводившихся работ даёт все основания полагать, что существенная и, с высокой вероятностью, наиболее значимая доля информации об упомянутой программе американских военных по-прежнему остаётся скрытой от международной общественности», — сказал она в интервью RT.

Также Захарова напомнила, что 9 марта текущего года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, заявила о предпринимаемых Вашингтоном усилиях по предотвращению «перехода в руки российских сил» неких исследовательских материалов из биологических лабораторий на Украине.

При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в данный момент продолжается изучение полученных Минобороны России в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины документов на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Российско-украинскую границу пересекли ещё более 16 тыс. мирных жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.