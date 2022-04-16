Москва, 16 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Самая значимая информация об американской военно-биологической программе на территории Украины, скорее всего, до сих пор скрыта от мировой общественности. Об этом 16 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Вскрытый масштаб проводившихся работ даёт все основания полагать, что существенная и, с высокой вероятностью, наиболее значимая доля информации об упомянутой программе американских военных по-прежнему остаётся скрытой от международной общественности», — сказал она в интервью RT.

Также Захарова напомнила, что 9 марта текущего года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, заявила о предпринимаемых Вашингтоном усилиях по предотвращению «перехода в руки российских сил» неких исследовательских материалов из биологических лабораторий на Украине.

При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в данный момент продолжается изучение полученных Минобороны России в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины документов на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Российско-украинскую границу пересекли ещё более 16 тыс. мирных жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.