Париж, , 10:20 — REGNUM США специально затягивают конфликт на Украине, чтобы усилить свое влияние в ЕС. Об этом в интервью Atlantico заявил политолог Бартелеми Курмон.

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По его словам, США намерены демонизировать Москву и продолжать конфликт на Украине.

«Это не сослужит добрую службу ни украинскому народу, ни даже Владимиру Зеленскому», — отметил он.

Оскорбления американского лидера Джо Байдена являются не промахами, а осознанными действиями, добавил он.