Томск, , 10:15 — REGNUM В Томской области с начала 2022 года родилось более 2 тыс. детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Новорожденный

Первенцами в семьях стали 817 младенцев. При этом в двух семьях новорожденные стали 9-м и 11-м ребёнком.

Самым популярным именем среди мальчиков стало имя Артём. Девочек чаще всего называли Софьями или Софиями. Наиболее редкими оказались имена Адам, Генри, Еремей, Муслим, Ян, Амалия, Лейла, Мишель, Паулина и Руфина.