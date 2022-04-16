Луганск, , 10:14 — REGNUM В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике. Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«…а именно: 22 человека личного состава; 3 бронетранспортёра; 7 единиц автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

«Противник продолжает террор мирного населения Республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющих опасности для противника и не являющимися военными объектами», — добавил он.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили 64 снаряда из артиллерийских орудий калибра 152 и 122-мм по населенным пунктам Донецкий, Первомайск И Золотое-5.

В результате обстрелов: в н.п. Первомайск повреждено 4 жилых дома и Первомайская центральная городская многопрофильная больница; в н.п. Золотое-5 повреждено 2 жилых дома и детский сад «Березка».