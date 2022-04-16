Москва, 16 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Закон, согласно положениям которого максимальный административный штраф за передвижение на поездах с их внешней стороны увеличивается до четырех тысяч рублей, подписал президент России Владимир Путин. Документ 16 апреля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Krd.ru Трамвай

Согласно подписанному российским лидером закону, штраф за передвижение на поездах с внешней стороны, включая крыши и переходные площадки, теперь будет составлять от двух до четырех тысяч рублей.

Отметим, размер штрафа за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте не изменялся на протяжении 20 лет с принятия первоначальной редакции КоАП, составляя 100 рублей.