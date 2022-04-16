Иркутск, , 10:06 — REGNUM В марте 2022 года в Иркутской области индекс потребительских цен по отдельным группам товаров и услуг увеличился до 109,1%. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, на продукты питания (без алкогольных напитков) он составил 106,8%, на алкогольные напитки – 103,4%, непродовольственные товары – 111,8%.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Платные услуги подорожали на 102,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области потребительские цены на товары и услуги за 2021 год выросли на 8,9%, а за декабрь — на 1%.

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