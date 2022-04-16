Пекин, , 10:03 — REGNUM Беспрецедентные и необдуманные санкции Вашингтона против России станут причиной начала эпохи мировой инфляции в экономике планеты. Об этом 16 апреля говорится в статье китайского издания Global Times.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мировая экономика вступает в эпоху высокой инфляции ускоренными темпами <…> Не должно быть никаких сомнений в том, что растущие цены на энергоносители и множество оптовых товаров, вызванные российско-украинским конфликтом и безрассудными западными экономическими санкциями против России под руководством США, также усугубили глобальную инфляцию», — отмечается в материале.

Также авторы статьи указали на то, что инфляция в Европе в марте увеличилась до рекордного значения 7,5% и добавили, что американские «геополитические авантюры» стали причиной усугубления поставок энергоресурсов, сырья и продовольствия, не восстановившихся после пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в феврале 2022 года объем российских вложений в ценные бумаги США сократился по сравнению с месяцем ранее и составил $3,75 млрд.