Токио, , 10:02 — REGNUM Японский автопроизводитель Subaru приостанавливает поставки моделей Forester, Outback и Levorg из-за выявленной технической проблемы с датчиком в двигателях. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Subaru MatanVizel

В компании рассказали, что дефект был обнаружен в датчике двигателя CB18. Речь идёт о версии двигателя, которая используется автопроизводителем только в японских моделях. Техническая проблема была выявлена после ряда обращений водителей, которые сообщали, что двигатели не заводятся или глохнут во время движения.

Subaru начала оснащать автомобили затронутыми двигателями в октябре 2020 года. За это время было отгружено коло 54 тысяч автомобилей с такими двигателями.

В японской компании ожидают, что поставки восстановятся не ранее, чем через два с половиной месяца. Также Subaru приостановит производство автомобилей с этими двигателями до решения проблемы.