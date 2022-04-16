Ростов-на-Дону, , 09:57 — REGNUM Российско-украинскую границу пересекли ещё более 16 тыс. мирных жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом 16 апреля информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донбасса с 19 февраля действует режим ЧС. В регионе людям оказывают всю необходимую помощь и поддержку, развёрнуто более 100 пунктов временного размещения, где приют нашли около 6 тыс. человек. Жители ДНР и ЛНР находят приют также у родных и близких, решают вопрос с жильём самостоятельно или выезжают в другие регионы России.