Вашингтон, 16 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

К 2027 году Военно-воздушные силы (ВВС) США могут списать 1468 самолетов, пишет Popular Mechanics.

В настоящее время в ВВС и Национальной гвардии США начитывается 5501 самолет, тогда как во время слушаний по бюджету в Комитете Сената по вооруженным силам сенатор Деб Фишер заявила, что в ближайшие 5 лет ВВС США планируют вывести из эксплуатации 1468 самолетов и купить 467 летательных аппаратов. Численность парка в результате сократится на 1001 единицу.

Popular Mechanics отмечает, что основными кандидатами на списание выступают A-10 Thunderbolt, E-3 Sentry, F-16 Fighting Falcon, B-1 Lancer, B-2 Spirit, F-22 Raptor, F-15C Eagle и беспилотники MQ-9A Reaper.