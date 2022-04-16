Кызыл, , 09:53 — REGNUM Жители Кызыла 15 апреля обратились в пожарную охрану, жалуясь на дым со стороны мусорной свалки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Туве.

Пожар на свалке в Кызыле ГУ МЧС по Бурятии

Как выяснилось, открытого горения на полигоне бытовых отходов не было, мусор тлел в нижних слоях. Возгорание было ликвидировано силами девяти человек и девяти единиц техники. На место для установления причины происшествия выезжали инспекторы управления надзорной деятельности.

«В отношении врио мастера полигона МУП «Благоустройство» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 6 000 рублей», — отметили в ведомстве.