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«Совет Федерации РФ»
Минюст России признал СМИ-иноагентом журналиста Дудя*
*Дудя — запрещённая в России организация
Москва,
16 апреля 2022, 09:51 — REGNUM Журналист Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и политолог Екатерина Шульман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) внесены Министерством юстиции России в реестр СМИ, которые, выполняют в России функции иностранного агента. Это следует из обнародованной 15 апреля на сайте ведомства информации.
Юрий Дудь
Иван Шилов © ИА REGNUM
Помимо указанных лиц, в реестр СМИ-иноагентов внесены художник-карикатурист Сергей Елкин (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), журналист и блогер Карен Шаинян (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), журналист Кирилл Кругликов (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и еще четыре лица.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля шесть позиций добавил Минюст РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранного агента.
История вопроса
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательства в 2012 году, когда были внесены изменения в закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.
В 2017 году в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik был принят закон РФ, вводящий понятие СМИ-иноагента, согласно которому Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица.
В 2018-19 гг. были приняты поправки в закон, предполагающие признание иностранным агентом физического лица при распространении им сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов или участии в создании этих материалов и получении при этом финансирования из-за рубежа. Физлицо может быть признано не просто иностранным агентом, а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца после того обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти.
В конце 2020 года Минюст России опубликовал первый список "физлиц-иностранных агентов".