* Дудя — запрещённая в России организация

Москва, , 09:51 — REGNUM Журналист Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и политолог Екатерина Шульман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) внесены Министерством юстиции России в реестр СМИ, которые, выполняют в России функции иностранного агента. Это следует из обнародованной 15 апреля на сайте ведомства информации.

Юрий Дудь Иван Шилов © ИА REGNUM

Помимо указанных лиц, в реестр СМИ-иноагентов внесены художник-карикатурист Сергей Елкин (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), журналист и блогер Карен Шаинян (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), журналист Кирилл Кругликов (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и еще четыре лица.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля шесть позиций добавил Минюст РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранного агента.