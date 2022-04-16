Донецкая Народная Республика, , 09:43 — REGNUM За минувшие сутки, с 09:00 15 апреля до 09:00 16 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 18 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ. Об этом 16 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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Всего за указанный период на всей территории ДНР медпомощь оказана 20 раненым мирным жителям, сообщает Минздрав ДНР.

За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 512 человек, включая 61 ребенка.