Вашингтон, 16 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Члены экипажа коммерческой миссии американской компании Axiom Space вернутся с Международной космической станции в ночь с 19 на 20 апреля. Об этом сообщается на сайте Axiom Space.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Компания Axiom Space организовала туристическую миссию на МКС в сотрудничестве с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компанией SpaceX. Этот полёт стал первой полностью коммерческой миссией для производимых SpaceX кораблей Crew Dragon.

В состав экипажа вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, а также бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пати. Они прибыли на орбитальную станцию 9 апреля.

В Axiom Space сообщают, что расстыковка корабля Crew Dragon с МКС назначена на 17:35 мск 19 апреля. Планируется, что спускаемая капсула приводнится в Атлантическом океане после 14:00 мск 20 апреля.