* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 16 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Местные источники в провинции Баглан (Афганистан) сообщают, что столкновения между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления возобновились в уездах Хост-ва-Ференг и Андараб провинции Баглан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

Источники сообщают, что столкновения в уезде Хост-ва-Ференг и долине Касан уезда Андараб возобновились после однодневного перерыва, передает «8 Собх».

По словам источника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на два дня отключили телекоммуникационные сети в уездах Андраба и Хост-ва-Ференг.