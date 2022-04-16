Краснокамск, Пермский край, 16 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Краснокамск Пермского края местного жителя осудили за истязание дочери и падчерицы. Об этом сообщает краевое управление СКР.

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По данным следователей, объектами его посягательств стали дочь 2011 года рождения и падчерица 2004 года. Он заставлял их спать и находиться в кладовке, избивал и совершал иное насилие.

Несовершеннолетних в результате изъяли из семьи. Суд назначил ему три года и один месяц в колонии общего режима и обязал выплатить каждой пострадавшей по 100 тыс. рублей.