Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Российский боец ММА Вадим Немков госпитализирован после боя с Кори Андерсоном на турнире Bellator 277 в Сан-Хосе (США).

Травма, полученная российским бойцом в III раунде, оказалась серьезной.

Победу в I раунде арбитры отдали Немкову, который является действующим обладателем пояса, а во II — отдали предпочтение американцу.

Бой завершился в III раунде после того, как американец использовал запрещенный прием: ударил головой Немкова, что привело к рассечению брови.

На счету Немкова — 16 боев, 14 из которых завершились победой.