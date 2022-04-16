Вашингтон, 16 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В феврале 2022 года объем российских вложений в ценные бумаги США сократился по сравнению с месяцем ранее и составил $3,75 млрд. Это следует из обнародованных 15 марты данных американского министерства финансов.

Ценная бумага Казначейства США

При этом долгосрочные облигации во вложения России составляли $2 млн, краткосрочные — $3,751 млрд.

Также в январе текущего года объем вложений России в американские ценные бумаги составлял $4,503 млрд, из которых долгосрочные облигации также составляли $2 млн и еще $4,501 млрд – краткосрочные.

Отметим, Россия начала резкое сокращение вложения в американский госдолг весной 2018 года, снизив их с марта по май указанного года с $96 млрд до $14,9 млрд.