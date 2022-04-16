Вашингтон, 16 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Как заявил своим европейским союзникам госсекретарь США Энтони Блинкен, в Вашингтоне считают, что конфликт на Украине может затянуться до конца 2022 года. Об этом 16 апреля сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников ЕС.

Энтони Блинкен

По мнению телеканала, такие высказывания свидетельствуют об изменении позиции американских властей, ранее считавших, что спецоперация Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины закончится быстро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки, с 08:00 15 апреля до 08:00 16 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района были эвакуированы 512 человек, включая 61 ребенка.