Кабул, , 09:27 — REGNUM Washington Post сообщает о бедственном положении афганских девочек, которых продают для замужества или удочерения. С приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экономика Афганистана рухнула, и люди все больше беднеют. Сообщается, что девочек продают ежедневно.

Уильям Корнелиус, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), говорит, что возрастной предел девочек, продаваемых для замужества в Афганистане, неуклонно сокращается, и теперь афганские семьи уже продают своих дочерей младше пятилетнего возраста.

ЮНИСЕФ полагает, что эта тенденция будет усиливаться до тех пор, пока талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволят старшеклассницам посещать школу.

По мнению ЮНИСЕФ, чем больше девочек смогут получить образование и окончить школу, тем больше у них шансов избежать ранних принудительных браков.

Вступление в брак в раннем возрасте издавна распространено во многих регионах Афганистана, но с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти и крахом экономики и банковской системы, проблема продажи детей обострилась.

Благотворительная организация Save theChildren, опросившая 1400 афганских семей, сообщила, что треть этих семей лишилась своих доходов после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти. Половина этих семей была вынуждена принуждать своих детей работать, а некоторые даже прибегли к продаже своего ребенка.

Washington Post приводит пример двух семей, которые были вынуждены продать своих дочерей, чтобы спастись от голода. В этом отчете Хан Гуль Садеки была вынуждена продать свою трехлетнюю дочь Захро мужчине средних лет, чтобы ее четверо других детей не умерли с голоду. Покупатель — богатый 50-летний мужчина, который хочет получить еще одну жену. Она заплатил за Захро 500 долларов. Запланировано, что Захро выйдет замуж за этого мужчину, когда ему будет 62 года, а ей исполнится 15.

До падения предыдущего правительства отец Захро торговал овощами вразнос, ее мать Пари Гуль стирала белье для соседей и они содержали семью из шести человек, но теперь они оба потеряли работу.

31-летний афганец Махазулла Рахими, бывший государственный служащий, вынужден продать свою годовалую дочь Асму за 800 долларов, чтобы прокормить восьмерых детей. Пара, у которой нет детей, купила для удочерения.

По мере того, как гуманитарный кризис в Афганистане обостряется в связи с крахом предыдущего правительства, малолетние девочки являются одними из главных жертв растущей бедности.

Хотя исчерпывающая информация о количестве этих детей отсутствует, ООН, агентства по оказанию помощи и местные власти сообщают, что они получают заслуживающие доверия сообщения об увеличении числа ранних браков и продаже детей для усыновления, ибо афганцы ищут способы справиться с экономическими трудностями.