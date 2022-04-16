Донецк, , 09:24 — REGNUM За минувшие сутки, с 08:00 15 апреля до 08:00 16 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 512 человек, включая 61 ребенка. Об этом 16 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08:00 16 апреля в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 18 429 человек.