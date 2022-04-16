Иркутск, , 09:24 — REGNUM В Иркутской области вынесен обвинительный приговор в отношении двух местных жителей, которые незаконно срубили более 80 берёз в Аларским районе, сообщает 16 апреля территориальное ГУ МВД РФ.

Березы Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Расследование уголовного дела проведено следователями Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский». Установлено, что часть спиленной древесины обвиняемые с помощью автомобиля перевезли к себе домой, другую продали. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, превысил 500 тысяч рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя, в зависимости от роли и степени участия каждого суд назначил одному из осужденных наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второму соучастнику назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.

Как сообщало ИА REGNUM, 2020 году общий объем выявленной нелегальной древесины в Иркутской области составил 415 тыс. куб. м. Из них 46% было заготовлено в 2018–2019 годах на участках арендаторов.

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